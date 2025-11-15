Gaziantep'teki parklar sonbahar renklerine büründü

Gaziantep'te çınar ve çam ağaçlarıyla kaplı şehir merkezindeki parklar ile Dülük Ormanı'nda yer alan tabiat parkında sonbaharın renkleri hakim oluyor.

Gaziantep'in parklarında sonbaharın gelişiyle renk cümbüşü yaşanırken sonbahar renkleriyle farklı bir güzelliğe bürünen Dülük Tabiat Parkı ve Kavaklık Parkı ziyaretçilerini ağırlıyor. Sonbaharın gelmesiyle göz kamaştırıcı manzaralara ev sahipliği yapan kentteki Kavaklık Parkı ve Dülük Tabiat Parkı, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin gözde mekanları arasında yer alıyor.

Eşsiz manzara ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor

Her mevsim farklı bir renge bürünen ve sonbahar mevsiminin yaşandığı bu günlerde eşsiz manzarası ile ziyaretçilerine görsel şölen sunan Dülük Tabiat Parkı ve Kavaklık Parkı'nın yeşili, yerini sarının ve turuncu tonlarına teslim ediyor. Şehitkamil ilçesindeki Dülük Ormanı'nın içinde bulunan ve sonbahar mevsiminde adeta renk cümbüşü yaşanan Dülük Tabiat Parkı'nı ziyaret eden vatandaşlar, gördükleri doğal güzellikler karşısında adeta büyüleniyor. Muhteşem manzaranın yanı sıra park içinde bulunan biyolojik gölette akan suyun huzur veren sesi ise ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıyor. Yemyeşil ağaçlar arasında sararan yaprakları yavaşça yere bırakan ağaçlar da parkı gezmeye gelenleri büyülüyor. Muhteşem bir görüntüye sahip parkta ağaçların rengarenk olması kartpostallık bir görüntü sergiliyor.

Özellikle doğaseverler ve piknikçilerin uğrak yerine dönüşen parkı aileleri ve sevdikleriyle ziyaret eden vatandaşlar, doğa yürüyüşü, sportif faaliyetler ve mangal keyfi gibi etkinlikler de yapabiliyor. Birbirinden farklı görsel güzellikleriyle ziyaretçilerini karşılayan parkta doğanın görsel şöleninin tadını çıkaran ziyaretçiler, hayran kaldıkları bu doğal güzellikleri fotoğraf çekiyor. Sarı tonların hakim olduğu parklarda, fotoğraf çektirmek isteyen ziyaretçilerin yanı sıra doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar da yürüyüş yollarında keyifli vakit geçiriyor.

"Sonbaharın tadını çıkarmak için buraya geldik"

Şehrin gürültüsünden bir nebze uzak kalmak isteyenler tarafından her zaman ziyaret edilen parkları gezen vatandaşlar, sonbaharın gelmesiyle çok güzel bir doğa olayına şahitlik ettiklerini dile getirdiler. Dülük Tabiat Parkı ve Kavaklık Parkı'nın muhteşem bir görüntüye sahip olduğunu ve parklara hayran kaldıklarını söyleyen ziyaretçilerden Firdevs Avcı, "Hava gayet güzel ve Kavaklık daha da güzel. Biz de tadını çıkarmak için buraya geldik. Ara tatildeyiz, ailem de Mersin'den geldi, birlikte geziyoruz. Zaten burayı çok beğendiğimiz için geldik. Parkta oksijen bol. İnsanlar bu güzel havada yürüyüş yapıyorlar. Hava öyle hiç kasım ayında gibi değiliz" dedi.

"Ormanların ve parkların böyle güzel olduğunu bilmiyorduk"

Ara tatil nedeniyle Trabzon'dan Gaziantep'teki akrabalarını ziyarete geldiklerini ve sonbahar mevsimi ile birlikte parklarda oluşan ahengi görmek için Kavaklık Parkı'nda vakit geçirdiklerini ifade eden Ömer Çoban, "İki çocuğumla ve eşimle beraber gezmek amaçlı Gaziantep'e geldik. Gaziantep'in genel kültürel, yemek ve gastronomi olarak müthiş bir yer olduğunu bir kez daha şahitlik ettik. Herkesin kesinlikle Gaziantep'e gelmesini tavsiye ediyoruz. Ormanların ve parkların böyle güzel olduğunu bilmiyorduk. Sonbaharın güzelliklerini, ağaçların yaprak dökümü çok güzeldi. Çok hoşumuza gitti. Sabah kahvaltımızı da burada sonbahar eşliğinde yapmak istedik ve sabah kahvaltımızı da burada banklarda güzel bir şekilde yaptık" diye konuştu. - GAZİANTEP