Gaziantep'te Yem Karma Makinesine Düşen İşçi Öldü

Gaziantep'te bir besi çiftliğinde yem karma makinesine düşen 36 yaşındaki işçi Emrah Şahin, hastanede yaşamını yitirdi. Olayda, daha önce de benzer bir kazada bir kişi hayatını kaybetmişti.

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) - Gaziantep'te bir besi çiftliğinde yem karma makinesine düşen 36 yaşındaki işçi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı kırsal Doğrular Mahallesi'nde bulunan besi çiftliğinde çalışan 36 yaşındaki Emrah Şahin, yem karma makinesine düşerek, ağır şekilde yaralandı. Olayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Şahin, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesine bağlı kırsal Beğendik Mahallesi'nde geçen günlerde 5 çocuk babası Osman Solmaz (55), dengesini kaybederek çalışır durumdaki yem karıştırma makinesine düşmüş ve olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Kaynak: ANKA / Yerel
