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Gaziantep'te Sosyal Güvenlik Haftası Kutlandı

Gaziantep'te Sosyal Güvenlik Haftası Kutlandı
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Gaziantep'te, 13-19 Mayıs Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında düzenlenen çelenk bırakma töreninde, sosyal güvenlik bilincinin artırılması ve kayıt dışı istihdamla mücadele konuları vurgulandı.

Gaziantep'te ' Sosyal Güvenlik Haftası' kutlandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda çelenk bırakma töreni düzenlendi.

Gaziantep Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü tarafından '13-19 Mayıs Sosyal Güvenlik Haftası' kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda çelenk bırakma töreni düzenlendi.

"Kayıt dışı istihdamla mücadele ediyoruz"

Törenden sonra konuşan Gaziantep Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mehmet Uzun, "Her yıl 12-18 Mayıs tarihleri arasında Sosyal Güvenlik Haftası'nı kutluyoruz. Bu hafta kapsamında sosyal güvenlik bilincini tüm vatandaşlarımıza aşılamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Sosyal güvenlik, sadece ülkemiz için değil, dünya genelinde de son derece önemli bir kavramdır. Çünkü bu sistem, insanları yaşlanma, hastalanma, iş kazası gibi sosyal risklere karşı güvence altına alır. Sosyal güvencesi olmayan bireyler bu tür risklere karşı kendilerini koruyamazken, sosyal güvenceye sahip olanlar bu risklerle karşılaştıklarında sistemden faydalanarak korunmuş olurlar. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak en önemli hedeflerimizden biri de kayıt dışı istihdamla mücadele etmektir. Toplumda kayıt dışı istihdam genellikle sigortasız çalışmak olarak bilinse de, kurumumuz açısından bu durumun üç farklı boyutu vardır: Çalışanın hiç bildirilmemesi (sigortasız çalıştırılması), Ücretinin kuruma eksik bildirilmesi, Prim gün sayısının eksik gösterilmesi. Bu üç durumda da çalışanlar ciddi hak kayıplarına uğramaktadır. Hiç bildirilmeyen kişi emeklilik hakkı elde edemez, günü eksik bildirilen geç emekli olur, ücreti eksik bildirilen ise daha düşük maaş alır" dedi.

"Amacımız, toplumda sosyal güvenlik hakkı konusunda farkındalık oluşturmak"

Uzun, "Amacımız toplumda sosyal güvenlik hakkı konusunda farkındalık oluşturmak, vatandaşlarımızın kendi haklarını bilmesini ve bu haklara sahip çıkmasını sağlamak, işverenlerimizin ise anayasal bir hak olan sosyal güvenliği temin etmeden çalıştırma yapmamalarını sağlamaktır. Sosyal güvenliğin sağlanmaması yalnızca bireylerin değil, devletin de zararına bir durumdur. Çünkü biz bu bireylerin sağlık hizmetlerinden emekliliğe kadar birçok masrafını karşılıyoruz. Primler tam olarak toplanmadığında, gelecekte ciddi ekonomik sorunlar yaşanabilir. Bu hafta boyunca çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek, paneller düzenleyecek ve vatandaşlarımızı sosyal güvenlik konusunda bilinçlendirme faaliyetlerine devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMA ALTINBAŞ - Yerel
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