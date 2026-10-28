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Gaziantep'te sağanak cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı

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Gaziantep'te sağanak cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı Haber Videosunu İzle
Gaziantep'te sağanak cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı
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Gaziantep'te öğle saatlerinin ardından etkili olan sağanak, kısa sürede yoğunlaşarak cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Kentin bazı noktalarında küçük çaplı taşkınlara yol açan yağışın hafta sonuna kadar aralıklarla sürmesi öngörülüyor.

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP )- Gaziantep'te öğle saatlerinin ardından etkili olan sağanak, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağışın kısa sürede yoğunlaşmasıyla birlikte birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Kentin bazı noktalarında ise yağışın etkisiyle küçük çaplı taşkınlar meydana geldi.

Meteorolojik tahminlere göre, Gaziantep'te yağışlı havanın hafta sonuna kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Kaynak: ANKA
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