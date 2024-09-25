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Gaziantep'te Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası Paneli Düzenlendi

Gaziantep'te Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası Paneli Düzenlendi
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Gaziantep İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' konulu panel, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde büyük katılımla gerçekleştirildi. Panelde, Peygamber Efendimiz’in hayatının örnek alınması ve toplumsal sorunların çözümündeki rolü vurgulandı.

Gaziantep İl Müftülüğü tarafından "Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu panel düzenledi.

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dünyaya teşriflerinin 1453'üncü yıldönümü münasebetiyle düzenlenen ve büyük bir ilgi gören panel, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Gaziantep İl Müftülüğü Konferans Salonunda düzenlenen panel, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Mevlid-i Şerifi okunmasıyla süren programda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2024 Mevlid-i Nebi sinevizyonu ile devam etti. Panelin açılış konuşmasını Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar yaptı. Müftü Hazırlar'ın açılış konuşmasının ardından panele geçildi.

Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu panelde, daha önce Gaziantep'te müftü olarak görev yapmış emekli müftüler birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. Ali Bakkal, Kur'an-ı Kerim'in İnşa Ettiği Örnek İnsan", Ahmet Çelik, "İbadetlerin Kişilik Gelişimine Etkisi", İsmail Canbolat "Hz. Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" ve Ahmet Bulut ise "Karakter Oluşumunda Ailenin Rolü" başlıklı birer konuşma yaptılar.

Konuşmacılar, Peygamber Efendimiz'in hayatın her alanında ideal bir örneklik teşkil ettiğini ve bu mükemmel örneğin toplumsal sorunların çözümünde büyük rol oynayabileceğine dikkat çektiler.

Allah'u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'in (Sallallahu Aleyhi Vesellem) hayatında insanlar için örnekler bulunduğunu ifade eden konuşmacılar, Peygamber Efendimiz'in hayatı hem bireysel hem de toplumsal düzeyde insanlara yön verecek nitelikte olduğunu vurguladılar.

Panel hediye takdiminin ardından sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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