Gaziantep'te öğrencilerden Filistinlilere yönelik idam kararına tepki

Gaziantep'te imam hatip ortaokul ve lise öğrencileri, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasına ve Filistinli esirlere yönelik idam kararına tepki gösterdi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu öğrencileri, İsrail Parlamentosu'nun yalnızca Filistinlilere uygulanması öngörülen idam cezası yasasını onaylamasını ve Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılmasını düzenledikleri basın açıklamasıyla kınadı. Okulun bahçesinde düzenlenen basın açıklamasında öğrenciler ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile "Mescid-i Aksa Onurumuzdur", "Mescid-i Aksa Özgür Olacak", "Nehirden Denize Özgür Filistin" ve "İdama Hayır Zulme Karşı Haykır" sloganları atarak tekbir getirdi. Öğrenciler adına basın açıklamasını okuyan Bedrettin Arslan, işgalci İsrail'in Filistinli esirlere yönelik idam kararını eleştirerek, kararın "gayrimeşru" olduğunu belirterek uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

"Bu tüm dünyanın ortak utancı olacaktır"

İdam kararlarının tüm insanlığın vicdanını hedef aldığını ifade eden Arslan, "Bugün insanlık vicdanını derinden etkileyen büyük bir acının tam ortasındayız. Bugün susmayı tercih edersek bir ömür boyu içimizdeki vicdanın sesini susturamayız. Vicdan sahibi herkesi bu tarihi dönemeçte doğru tarafta durmaya davet ediyoruz. Eğer bugün 12 bin masum, çocuk, kadın ve erkek idam edilirse bu tüm dünyanın ortak utancı olacaktır. İsrail ve Amerika bu zulmü yaptığı için ve dünyanın geri kalanı ise sustuğu için hakkın huzurunda mahkum olacaktır" dedi.

"Gerçek ve etkili müdahaleler gereklidir"

Gazze'ye yönelik saldırıların tarihin en büyük insan hakları ihlallerinden biri haline geldiğini söyleyen Arslan, "Bugün Gazze'de yaşananların artık bir çatışma değil, açık ve sistematik bir soykırım ve insanlık suçudur. Bu tabloyu görmezden gelenler, sessiz kalanlar ve harekete geçmeyenler de bu suçun ortağıdır. Buradan vicdan sahibi olan herkese sesleniyoruz; bu zulüm kabul edilemez, bu sessizlik sürdürülemez. Derhal somut adımlar atılmalıdır. Artık kınama mesajları değil, gerçek ve etkili müdahaleler gereklidir. Adalet geciktikçe vicdan sahibi insanların da sabrı tükeniyor. İnsanlık kaybediyor" ifadelerini kullandı.

"Mescid-i Aksa'nın kapanmasıyla tüm mabetlerimize gölge düştü"

İşgalci İsrail'in "olağanüstü hal" ve İran'a yönelik savaştan kaynaklanan güvenlik şartları bahanesiyle Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasına da tepki gösteren Arslan, "Bununla beraber ilk kıblemiz Mescid-i Aksa, 850 yıldır ilk defa ibadete kapatıldı. İnsanlık haklarından hiçbirine saygısı olmayan Siyonist devlet, insanların ibadet haklarına da müdahale etti. Bunlar bu cesareti ellerindeki güç ve silahla beraber 2 milyar Müslüman aleminin sessizliğinden almaktadır. Bu konuda İslam dünyasının liderlerinden ortak ve etkili bir irade bekliyoruz. Mescid-i Aksa'nın kapanmasıyla tüm mabetlerimize gölge düşmüş, mabedimize namahrem eli değmiştir. Biz Müslüman gençler olarak buradan haykırıyoruz. Mescid-i Aksa bir gün mutlaka özgürleşecektir. Mescid-i Aksa'nın kutsallığına gölge düşüren her namahrem el kırılacak ve bunun hesabı mutlaka sorulacaktır. Filistin halkı da Mescid-i Aksa da yalnız değildir. Zulme karşı susmayacağız. Geri adım atmayacağız, insanlık onuru için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Buradan vicdan sahibi herkesi bu zulmü haykırmaya ve protesto etmeye davet ediyoruz. Gülşen Batar Anadolu Lisesi gençliğine çağrıda bulunuyoruz; bu konuda bizimle misiniz? 'Zalimler için yaşasın cehennem' diyor ve Gazze'nin zindanlarında şehadeti bekleyen yiğitlere selamlarımızı ve dualarımızı gönderiyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı