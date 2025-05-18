Gaziantep'te Öğrenci Değerler Eğitimi Kapsamında Çevre Duyarlılığı Gösterdi

Gaziantep'te Öğrenci Değerler Eğitimi Kapsamında Çevre Duyarlılığı Gösterdi
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Gaziantep'in Yavuzeli ilçesindeki bir okulda gerçekleştirilen sosyal deneyde, yere bırakılan çöpe duyarlı davranan 6. sınıf öğrencisi Fatmanur Kaya, dikkat çekerek tablet ile ödüllendirildi.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde bir okuldaki değerler eğitimi çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal deney sırasında yere özellikle bırakılan çöpü, yüzlerce öğrenci arasından çöp kutusuna atan kız öğrenci tablet ile ödüllendirildi.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesindeki Hacı Sait Korkmaz Ortaokulu'nda değerler eğitimi çerçevesinde sosyal deney yapıldı. Yapılan deney sırasında okul idaresi tarafından okul koridoruna bilerek bırakılan yerdeki çöpe öğrencilerin nasıl tepki vereceği beklendi. Okul güvenlik kameralarına da yansıyan o anlarda bazı öğrenciler çöpü hiç görmedi, bazı öğrenciler görmezden geldi, bazı öğrenciler ise yerdeki çöp su şişesine tekme attı.

Ayağına takılan çöpü çöp kutusuna attı, tabletle ödüllendirildi

Görüntülerin devamında kadraja giren Fenerbahçe formalı Fatmanur Kaya isimli 6. sınıf öğrencisi, ayağına takılan çöpü yerden alarak geri dönüşüm kutusuna attı. Okul idaresi tarafından yapılan sosyal deneyde duyarlı davranışı ile dikkat çeken öğrenci Fatmanur Kaya'ya tüm öğrenciler ve öğretmenler önünde teşekkür edilerek tablet hediye edildi. Okula kırsal Karahüseyin Mahallesi'nden taşımalı eğitimle gelen Kaya'nın hediyesini aldığı anlardaki mutluluğu ise dikkat çekti. Görüntülere de saniye saniye yansıyan o anlar gönüllere dokunurken sosyal medyada da binlerce beğeni aldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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