Gaziantep'te Motosiklet Kazası: 74 Yaşındaki Adam Yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 74 yaşındaki Mehmet S., kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye sevk edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Gaziantep'te motosikleti deviren yaşlı adam yaralandı
GAZİANTEP - Gaziantep'te 74 yaşındaki adam kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde Mehmet S. kontrolündeki 27 SP 634 plakalı motosikletin kontrolden çıkması sebebiyle kaza meydana geldi. Kazada sürücü 74 yaşındaki Mehmet S. yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü İslahiye Devlet Hastanesi'ne sevk etti.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET GÖKHAN ÖZBAL - Yerel