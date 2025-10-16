Gaziantep'te Lise Öğrencilerine Siber Güvenlik Eğitimi
Gaziantep'te jandarma ekipleri, 240 lise öğrencisine siber güvenlik bilgilendirmesi yaptı. Eğitimde, siber farkındalık, sosyal medya kullanımı ve dijital bağımlılık konuları ele alındı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey Mavikent Ayıntap Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik " Siber Farkındalık, Siber Zorbalık, Güvenli İnternet Kullanımı, Dijital Bağımlılık ve Sosyal Medya Kullanımı' konularında bilgilendirme eğitimi verdi. Bilgilendirme eğitimine 240 öğrenci katıldı.
Bilgilendirme sonrası öğrencilere el broşürü dağıtıldı. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel