Gaziantep'te öğrencilere jandarma mesleği tanıtıldı

Gaziantep'te jandarma ekiplerince lise öğrencilerine jandarma mesleği ile ilgili bilgilendirici eğitimler verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezinde ve ilçelerde bulunan ortaöğretim kurumlarına yönelik Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) tanıtım faaliyeti icra etti. Faaliyet çerçevesinde, Adulkadir Konukoğlu Fen Lisesi, TOBB Fen Lisesi, Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi, Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi, Gülşen Batar Anadolu Lisesi ve Gaziantep Anadolu Lisesi ziyaret edilerek öğretmen ve öğrencilere JSGA'nın eğitim modeli, başvuru şartları, kariyer imkanları ve öğrenci kabul süreçleri hakkında kapsamlı sunumlar yapıldı.

Gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarında, JSGA bünyesinde verilen askeri ve akademik eğitimler, disiplin anlayışı, sosyal imkanlar ve mezuniyet sonrası görev alanları detaylı şekilde anlatıldı. Öğrenciler, özellikle güvenlik alanında kariyer planlayan gençler için sunulan fırsatlar konusunda merak ettikleri soruları yetkililere doğrudan yöneltme imkanı buldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı