Gaziantep'te Kış Çaylarına Yoğun İlgi

Gaziantep'te havaların soğuması ve hastalıkların artmasıyla doğal ve alternatif tedavi yöntemlerini tercih eden vatandaşlar çareyi aktarlarda buldu. Özellikle bağışıklığı güçlendiren kış çaylarına yoğun ilgi gösterildiği öğrenildi.

Gaziantep'te havaların soğuması ve hastalıkların artmasıyla birlikte öksürük, soğuk algınlığı ve burun akıntısı şikayetleri nedeniyle bitkisel ürünlere olan ilgi arttı. Bitkisel ürün satıcıları, vatandaşların özellikle bağışıklığı güçlendiren kış çaylarına yöneldiğini belirtti. Almacı Pazarı'nda bitkisel ürün satışı yapan aktar Bülent Bilici, son günlerde ıhlamur, kuşburnu, papatya, zencefil, zerdeçal çayları ile keçiboynuzu pekmezine yoğun talep olduğunu ifade etti. Kış çaylarının hem şikayetleri azalttığını hem de vücut direncini artırdığını ifade eden Bilici, kışın en çok ıhlamura talep olduğunu söyledi.

"Vatandaşlara kış çayı olarak adlandırdığımız çeşitli ürünlerimizi öneriyoruz"

Bülent Bilici, havaların soğumasıyla vatandaşların aktarlara geldiğini söyleyerek, "Havanın tam olarak temizlenmemesi nedeniyle alerjik bir etki mi yapıyor, yoksa tamamen havadan kaynaklı bir sıkıntı mıdır, bilemiyorum. Ancak tüm bu durumlar insanlarda öksürük, soğuk algınlığı ve burun akıntısı gibi şikayetlere yol açıyor. Bu nedenle bize başvuruda bulunuyorlar. Biz de onlara kış çayı olarak adlandırdığımız çeşitli ürünlerimizi öneriyoruz. Tek tek ıhlamur, kuşburnu, papatya gibi bitkilerimiz var. Bu ürünleri tavsiye ederek müşterilerimize sunuyoruz. Şu sıralar özellikle ıhlamur, kuşburnu, zencefil, zerdeçal çayları ile keçiboynuzu pekmezi çok rağbet görüyor. Tüketim oldukça yüksek" dedi.

"Fiyatlar uygun"

Fiyatlarla ilgili bilgi veren Bilici, "Biliyorsunuz, Almacı Pazarı'nda fiyatlarımız diğer yerlere göre daha uygun. Öyle uçuk rakamlarımız yok. Mesela 800 gramlık keçiboynuzu pekmezi 100 lira, kuşburnunun kilosu 250 lira, papatyanın 100 gramı 50 lira" şeklinde konuştu.

"Genelde bitkisel çaylar tüketiyoruz"

Hasta olunca bitki çayları içtiğini söyleyen vatandaş Cuma Turan, "Genelde bitkisel çayları tüketiyoruz. Ihlamur, zahter, adaçayı gibi özellikle bağışıklığı güçlendirecek içecekleri tercih etmek lazım. Örneğin hibiskus, ıhlamur ve adaçayı gibi bitkisel çaylar bu dönemde daha çok içilmeli" diye konuştu.

Enis Türkan isimli vatandaş ise hasta olmamak için kış çaylarını tükettiğini söyledi. - GAZİANTEP