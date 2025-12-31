Gaziantep'te uçuşlara kar engeli
Gaziantep'te gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi ve hava trafiği durdu. Tüm uçak seferleri iptal edildi.
Gaziantep'te etkili olan kar yağışı dolayısıyla uçak seferleri iptal edildi.
Gaziantep'te gece 02.00'de başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Gaziantep Valiliği okulların tatil edildiğini açıklarken, kenti etkisi altına alan kar yağışı dolayısıyla Gaziantep Havalimanı'ndan yapılacak olan tüm uçak seferleri de iptal edildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel