Gaziantep'te uçuşlara kar engeli

Gaziantep'te etkili olan kar yağışı dolayısıyla uçak seferleri iptal edildi.

Gaziantep'te gece 02.00'de başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Gaziantep Valiliği okulların tatil edildiğini açıklarken, kenti etkisi altına alan kar yağışı dolayısıyla Gaziantep Havalimanı'ndan yapılacak olan tüm uçak seferleri de iptal edildi. - GAZİANTEP