Gaziantep'te KADES Uygulaması ile 1.225 Kadına Destek

Gaziantep'te KADES Uygulaması ile 1.225 Kadına Destek
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Mayıs ayında 1.225 kadına Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasını yükleyerek aile içi şiddetle mücadele konusunda bilgilendirmede bulundu.

Gaziantep'te jandarma ekipleri, Mayıs ayında bin 225 kadına Kadın Acil Destek ( Kades ) uygulamasını yükleyerek bilgilendirmelerde bulundu.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadın Acil Destek ( Kades ) uygulamasının tanıtımını yaptı. Ekipler, Mayıs ayında bin 225 kadının telefonuna aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarında cihaz konum bilgisi açarak bir tuşla Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşmalarını sağlayan ve olay yerine en yakın devriyenin sevk edildiği KADES Aplikasyonu'nu yükleterek bilgilendirmede bulundu.

Ekiplerin icra ettiği faaliyetler kapsamında 985 erkek vatandaşa da farkındalık eğitimi verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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