Gaziantep'te İstiklal Marşı'nın 104. Yıldönümü Kutlandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde, 12 Mart Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma ve İstiklal Marşı'nın Kabulünün 104'üncü yıldönümü kutlama programı düzenlendi.

İlçe merkezindeki Şeyh Mehmet Besime Öztürk Anadolu İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda düzenlenen program ilçe protokolü, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve STK temsilcileri'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması ile başlayan program İstiklal Marşı'nın yazılışını anlatan tiyatro gösterisi, Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini güzel okuma yarışmasında dereceye giren şiirlerin okunması ve ödül törenin ardından son buldu. - GAZİANTEP