Gaziantep'te İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardım Sergisi Açıldı

Gaziantep'in Araban İlçesi Kaymakamlığı'ndan ihtiyaç sahibi ailelere yardım için 'Birlik ve Dayanışma Sergisi' açıldı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) depolarında mevcut bulunan tekstil ürünleri, mutfak gereçleri, temizlik ürünlerinden oluşan 24 bin adet malzemenin ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımına başlandı.

Araban Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Vakfımızın depolarında kalan yaklaşık 10 bin adet civarında çeşitli malzemeler ile hayırsever giyim mağazası sahipleri tarafından gönderilen yaklaşık 14 bin adet erkek ve bayan giyimlerini birlikte 'Araban Halkı Birlik ve Dayanışma Sergisinde' muhtaç ailelerimize dağıtımına başladık. Cinsleri ve isimleri belirtilen birçok farklı kalemdeki ürünlerin dağıtımı için başvurular vatandaşlarımıza kolaylık olması için dağıtım başladı. Okulun spor salonunda kurulan başvuru stantlarında alınmaktadır. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız için devletimiz tarafından yapılan gerekli yardımlar aralıksız sürüyor. Arabanlı ihtiyaç sahibi ailelerimize dün olduğu gibi, bugün de, yarın da devletimizin yardımları devam edecektir" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP