Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonunda 8 Tutuklama

Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonunda 8 Tutuklama
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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 38 hırsızlık şüphelisi yakalandı, bunlardan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen çalıntı mallar sahiplerine teslim edildi.

Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 38 şahıstan 8'i tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te jandarma ekiplerinin hırsızlık olaylarına yönelik operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken ele geçirilen çok sayıda çalıntı malzeme sahiplerine teslim edildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mayıs ayında yaşanan hırsızlık olaylarına yönelik çok sayıda operasyon yapıldı. Operasyonlar ile 28 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili 38 şüpheli şahıs yakalandı. Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 38 şüpheli şahıstan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan aramalarda ise 1 milyon TL değerinde inşaat demiri, 100 bin TL değerinde ziynet eşyası, 1 bin 30 metre elektrik kablosu, 194 litre zeytinyağı, 3 adet küçükbaş hayvan, 6 adet motosiklet, 1 adet traktör ve römorku, 14 adet elektronik malzeme, 4 adet cep telefonu, 5 adet akü, 8 adet bağ/bahçe malzemesi, 2 adet güneş enerjisi invertörü ve elektrik panosu ile çok sayıda çeşitli muhtelif eşya ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - Yerel
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