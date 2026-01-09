Haberler

Gaziantep'te "Bankamatik Memuru" İddiası... Aile Sağlığı Merkezi'ndeki Hemşireyle İlgili İdari Soruşturma Açıldı

Güncelleme:
Gaziantep Şahinbey İlçe Sağlık Müdürlüğü, Yeditepe 21 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli bir hemşirenin uzun süre mesaiye gelmediği iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Hemşirenin sadece denetim zamanlarında çalıştığı ve bu durumun diğer personel tarafından İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bildirildiği ifade ediliyor.

Haber : Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) - Gaziantep Şahinbey İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Yeditepe 21 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde (ASM) görevli hemşirenin mesaiye gelmediği öne sürüldü. İl Sağlık Müdürlüğü iddiaya ilişkin soruşturma açtı.

Yeditepe 21 No'lu ASM'de görevli B.B. adlı hemşirenin uzun süredir fiilen çalışmadığı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde devam gerektiren örgün eğitimini sürdürdüğü ve yalnızca denetim zamanlarında görev yerine geldiği iddia edildi.

Hemşirenin denetimler sırasında ASM'de bulunmasının İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli bazı personel tarafından önceden haberdar edilmesiyle sağlandığı öne sürüldü.

Hemşirenin uzun zamandır mesaiye gelmemesinin ASM'deki diğer görevlilerce İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne dilekçeyle iletildiği, bazı personelin ifadesinin alındığı ve ASM'nin kamera kayıtlarının istendiği kaydedildi.

ANKA Haber Ajansı muhabirinin görüştüğü İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise söz konusu hemşire hakkındaki dilekçeler  dikkate alınarak denetimler yapıldığını, iddiayla ilgili soruşturma açıldığını ve soruşturmanın halen sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: ANKA / Yerel
