Gaziantep'te Gazze ve Doğu Türkistan İçin Hayır Çarşısı Kuruldu

Gaziantep'te, Gazze ve Doğu Türkistan yararına kurulan hayır çarşısı yoğun ilgi gördü.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Gazze ve Doğu Türkistan yararına hayır çarşısı kuruldu. Dayanışma ve yardımlaşma ruhunu pekiştiren etkinlikte, kebap çeşitleri, geleneksel tatlılar ve ev yapımı yemekler satışa sunuldu. Elde edilen gelirlerin tamamının ise Doğu Türkistan ve Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bağışlanacağı belirtildi. Organizasyon komitesinden yapılan açıklamada, halkın gösterdiği yoğun ilgiden duyulan memnuniyet dile getirilerek, destek veren herkese teşekkür edildi. Etkinlik boyunca vatandaşlar hem lezzetli ürünlerin tadına baktı hem de yardımda bulunmanın mutluluğunu yaşadı. - GAZİANTEP