Haberler

Gaziantep'te 6 Şubat deprem şehitleri için mevlid programı düzenlendi

Gaziantep'te 6 Şubat deprem şehitleri için mevlid programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Programda, görme engelli hafızlar tarafından hatim okunarak dualar edildi.

Gaziantep'te, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların ruhlarına ithafen Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Program, Gaziantep Alaüddevle Camii'nde gerçekleştirildi.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilen programda, Hoşgör Kur'an Kursu'nda eğitim gören görme engelli hafızlar tarafından hatim okundu. Mevlid-i Şerif tilavetinin ardından, asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edildi.

Program, cuma namazı sonrası cami çıkışında vatandaşlara yapılan ikramla sona erdi.

Yetkililer, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz millete başsağlığı dileklerini iletti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada

Muhalefeti karşısındaki görüntü ile vurdu: İşte buradalar burada
Genç kadının vize isyanı sosyal medyayı ikiye böldü

Kamerayı açıp hüngür hüngür ağladığı konu sosyal medyayı ikiye böldü
ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti

Yıllar sonra bir ilk! Danıştay'ın Gökçek kararıyla harekete geçtiler
Epstein dosyalarından çıktı! FBI'ı zora sokacak tecavüz iddiası

Bu iddia doğruysa ABD karışır! Çoçuk yaşta başına gelenlere bakın
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu

DEM Partili vekilin polislerin videosu için yaptığı yorum olay oldu
Altın ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih

Altında şahlanış ne zaman? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih