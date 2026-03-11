Jandarma ekipleri KADES uygulamasını tanıttı
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şubat ayında 871 kadına Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasını yükleyerek, aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarında acil yardıma ulaşmalarını sağladı. Ayrıca 912 kadına farkındalık eğitimi verildi.
Ekiplerin icra ettiği faaliyetler kapsamında 912 kadına da farkındalık eğitimi verildi. - GAZİANTEP