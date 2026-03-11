Jandarma ekipleri KADES uygulamasını tanıttı

Gaziantep'te jandarma ekiplerince Şubat ayında 871 kadına, Kadın Acil Destek ( Kades ) uygulaması yüklenerek bilgilendirmelerde bulundu.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadın Acil Destek ( Kades ) uygulamasının tanıtımını yaptı. Ekipler, Şubat ayında 871 kadının telefonuna aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarında cihaz konum bilgisi açarak bir tuşla Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşmalarını ve olay yerine en yakın devriyenin sevk edilmesini sağlayan KADES uygulamasını yükletti. Ekipler, uygulama ile ilgili bilgilendirmede de bulundu.

Ekiplerin icra ettiği faaliyetler kapsamında 912 kadına da farkındalık eğitimi verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı