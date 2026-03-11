Haberler

Jandarma ekipleri KADES uygulamasını tanıttı
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şubat ayında 871 kadına Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasını yükleyerek, aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarında acil yardıma ulaşmalarını sağladı. Ayrıca 912 kadına farkındalık eğitimi verildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince Şubat ayında 871 kadına, Kadın Acil Destek ( Kades ) uygulaması yüklenerek bilgilendirmelerde bulundu.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadın Acil Destek ( Kades ) uygulamasının tanıtımını yaptı. Ekipler, Şubat ayında 871 kadının telefonuna aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarında cihaz konum bilgisi açarak bir tuşla Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşmalarını ve olay yerine en yakın devriyenin sevk edilmesini sağlayan KADES uygulamasını yükletti. Ekipler, uygulama ile ilgili bilgilendirmede de bulundu.

Ekiplerin icra ettiği faaliyetler kapsamında 912 kadına da farkındalık eğitimi verildi. - GAZİANTEP

