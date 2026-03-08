Gaziantep'te "8 Mart" Yürüyüşü: "Kadınlar Eşitlik ve Özgürlük İçin Alanlarda"

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) - Gaziantep'te, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Gaziantep Demokratik Kadın Platformu öncülüğünde bir araya gelen kadınlar, Yeşilsu Meydanı'ndan Balıklı Meydanı'na yürüyerek, basın açıklaması yaptı.

Gaziantep Demokratik Kadın Platformu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ile kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcilerinin de katıldığı etkinlikte kadınlar, Yeşilsu Meydanı'ndan Balıklı Meydanına yürüdü. Yürüyüşün ardından Gülfidan Özpolat basın açıklaması yaptı.

Özpolat, 8 Mart'ın kadınların emeğinin sömürülmesine, ayrımcılığa, baskıya ve şiddete karşı direnişin simgesi olduğunu belirterek, "Biz kadınlar geçmişten bugüne emek, eşitlik ve özgürlük mücadelesi uğruna hayatını kaybeden, ayrımcılığa, şiddete ve sömürüye karşı sesini yükselten tüm kadınların mücadelesini selamlıyoruz" dedi.

Kadın emeğinin görünmez kılındığını vurgulayan Özpolat, kamusal bakım hizmetlerinin tasfiye edildiğini savunarak, "Bakımın toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguluyor, kadınların 'fıtratının' bir parçası olduğu anlayışıyla ev içi emeğin kadınların omzuna yüklenmesine itiraz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadın cinayetlerine ve cezasızlık politikalarına da dikkat çeken Özpolat, 2026 yılının ilk iki ayında 45 kadının öldürüldüğünü, 33 kadının ölümünün ise şüpheli olarak kayıtlara geçtiğini belirtti. Özpolat, "Cezasızlık ve hukuksuzluk nedeniyle failler kadınlar için tehdit olmaya devam ediyor. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması ve 6284 sayılı Kanun'un etkisiz hale getirilmesi kadınların yaşam hakkını tehdit ediyor" diye konuştu.

İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Çağrısı

Açıklamada, kadınlara yönelik ayrımcılık ve şiddetin önlenmesi için yasal düzenlemelerin yapılması, İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden taraf olunması ve 6284 sayılı Kanun'un etkin uygulanması çağrısı yapıldı. Ayrıca kadınların karar mekanizmalarında eşit temsilinin sağlanması, ücretsiz ve nitelikli kamu kreşlerinin açılması, barış politikalarının güçlendirilmesi ve kadınların yaşam alanlarının korunması talepleri dile getirildi.

Özpolat, kadınların dünyanın farklı bölgelerinde özgürlük ve eşitlik mücadelesini sürdürdüğünü belirterek, "Kadınların yaşamın her alanına eşit ve özgür katıldığı, gerçek anlamda demokrasinin ve barışın hakim olduğu bir ülke yaratmanın mümkün olduğunu biliyoruz. Kadınlar olarak örgütlenerek, dayanışarak bu karanlığı aşacağız" dedi.

Basın açıklaması, "Yaşasın örgütlü kadın mücadelemiz" ve "Jin Jiyan Azadi" sloganlarıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA