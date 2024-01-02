Gaziantep'te 2024'ün İlk Üçüz Bebekleri Dünyaya Geldi

Gaziantep'te 2024'ün ilk üçüz bebekleri, Nizip Devlet Hastanesinde dünyaya gözlerini açtı. Baytekin çifti, üçüz bebeklerine Arda, Aras ve Ceren ismini verdi.

Gaziantep'te yeni yılın ilk bebeği üçüz bebekleri Kudret ve Celal Baytekin çiftinin Nizip Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Bölümünde dünyaya gelen iki erkek ve bir kız bebekleri oldu. Dünyaya gelen üçüz bebeklere 'Arda, Aras ve 'Ceren' ismi verildi. Üçüz bebeklerini kucağına almanın sevincini yaşayan anne Kudret Baytekin (21), 2024 yılının ilk ikiz bebeği olması nedeniyle mutlu olduğunu söyledi. Bebeklerin 2 kilo 200, 1 kilo 900 ve 1 kilo 800 gram olarak dünyaya geldi.

"Çok heyecanlıyız, inşallah sağlıklı bir şekilde kucağımıza alacağız""

Anne Kudret Baytekin, "İlk gebeliğim, Nizip Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Bölümünde tedavilerim sonucunda üçüz bebeklerimiz dünyaya geldi. Çok heyecanlıyız, inşallah sağlıklı bir şekilde kucağımıza alacağız" dedi.

Doktor Mehmet Küçükkoç, "Dün akşam kadın doğum doktor arkadaşlarımızla planladığımız üçüz bebek sezaryen sonrası bebeklerimizi aldık. Yeni doğan ünitemizde yeni doğan bebeklerimizin ilk müdahalesini yaparak oksijen desteği sağlandı. Şimdilik takiplerine devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"35'inci haftaya kadar başarılı bir şekilde getirdik"

Yeni yılın ilk üçüz bebeklerinin doğumuna giren Kadın ve Doğum Uzmanı Hilmi Taşdemir, "2 erkek bir kızımız oldu. İlk doğan erkek ve kız bebeğimiz biraz sıkı takibe alınması gerekiyor. Diğer bebeğimiz iyi annemiz çok şükür ameliyat sonrası yatağına alındı. Herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Allah izin verirse 24 saat sıkı takip edilmesi ve kontrolleri sonrası taburcu etmesi planlanmaktadır. Hastamız 21 yaşında ilk gebelik tanısını biz koyduk. Üçüz gebeliği olan gebenin takiplerini dikkatli şekilde yapmış olup 35'inci haftaya kadar başarılı bir şekilde getirdik. Yeni doğan hekimiyle görüşerek sağlıklı bir şekilde doğumlarını gerçekleştirdik. Hastamız şuan iyi bebeklerimiz yeni doğan ünitesinde herhangi bir sıkıntı görülmemektedir. Annemiz şuan sağlıklı ve yatağına alındı" diye konuştu. - GAZİANTEP