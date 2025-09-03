Gaziantep Şehir Hastanesi ile Önemli Eğitim İş Birliği

Türkiye'de sağlık ve eğitim alanında örnek teşkil edecek bir iş birliğine imza atıldı. Bu kapsamda GİBTÜ ile Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye'nin 4. büyük şehir hastanesi olan Gaziantep Şehir Hastanesi arasında afiliasyon anlaşması törenle imzalandı.

Protokol kapsamında, GİBTÜ Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri, modern teknolojik altyapısı ve geniş imkanlarıyla öne çıkan Gaziantep Şehir Hastanesi'nde staj, uygulama ve klinik eğitim görme fırsatına kavuşacak. Ankara'daki imza törenine Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Dr. Hakan Usta, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin ve protokol üyeleri katıldı.

Anlaşmanın temel hedefi öğrencilerin yalnızca teorik bilgiyle yetinmeyip, edindikleri bilgileri alanında uzman ve deneyimli hekimlerin rehberliğinde pratiğe dönüştürmelerini sağlamak. Böylece öğrenciler, mesleki deneyimlerini en üst düzeyde elde ederek mezun olacak ve sağlık sektörüne donanımlı profesyoneller olarak katılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, "Üniversite olarak en büyük önceliğimiz, ülkemize nitelikli ve aydınlık beyinler kazandırmaktır. Bu tarihi iş birliği, öğrencilerimizin eğitim kalitesini katbekat artıracak ve onları mesleğe bir adım önde başlatacaktır. Gaziantep Şehir Hastanesi gibi devasa ve çağdaş bir sağlık kuruluşu ile gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma, üniversitemizin sağlık eğitiminde ulaştığı noktayı gösterirken, şehrimizin ve ülkemizin sağlık hizmetlerine değer katacak nitelikli mezunlar yetiştirmemize de katkı sağlayacaktır. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere sürece katkı sağlayan tüm devlet büyüklerimize ve Gaziantep protokolüne şükranlarımızı sunuyor, bu iş birliğinin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu anlaşma ile öğrenciler, Türkiye'nin en büyük sağlık komplekslerinden birinde uygulamalı eğitim alma ayrıcalığına sahip olurken, akademisyenler ve hastane hekimleri arasında ortak araştırma projeleri ve bilimsel çalışmaların yürütülmesinin de önü açılacak.

Türkiye'de sağlık eğitiminde yeni bir sayfa açan bu iş birliğinin, benzer kurumlar için rol model olması bekleniyor. - GAZİANTEP