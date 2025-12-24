Haberler

Gaziantep OSB Başkanı Şimşek: "25 Aralık, en büyük gururumuzdur"

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, kurtuluş mücadelesinin sembol şehirlerinden olan Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104 yıldönümü nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, "25 Aralık en büyük gururumuzdur" dedi.

104 yıl önce Gaziantep'te yakılan kurtuluş meşalesinin dalga dalga tüm Anadolu'ya yayıldığını ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulduğunu ifade eden Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, "25 Aralık, Gaziantep'in bağımsızlık ve onur mücadelesinin tarihe altın harflerle yazıldığı gündür. Atalarımızın her türlü yokluğa ve yoksulluğa rağmen ortaya koyduğu direniş destanı en büyük gurur kaynağımız olduğu gibi atalarımızdan bize kalan en önemli mirastır. Kahraman ecdadımızın büyük fedakarlıklarla kazandığı bu zafer, bugün bizlere birlik, üretim ve geleceğe güvenle bakma sorumluluğu yüklemektedir. Bu sorumluluğumuzu hiçbir zaman unutmadan, ülkemizi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 25 Aralık Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünü coşku ve sevinçle kutlarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatan uğruna canlarını seve seve veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

