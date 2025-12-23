Minik GKV'lilerden '25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluşu' töreni

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen GKV Özel Anaokulu öğrencilerinin hazırladığı "25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluşu" töreninde sahnelenen drama sırasında duygusal anlar yaşandı.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104.yıl etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencileri hazırladıkları gösterilerle adeta göz kamaştırdı. GKV Özel Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan törene Gaziantep Kolej Vakfı Yönetim ve Mütevelli Kurulu Başkanı Esra İbanoğlu, Gaziantep Kolej Vakfı Yönetim ve Mütevelli Kurulu Üyeleri, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, idareciler, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104.yılı etkinliklerinin görsel şölene dönüştüğü Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında minik öğrencilerin izleyicilerle buluşturduğu drama ses getirdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törene GKV Özel Okulları Drama Öğretmeni Dilek Özkülekçi'nin sahneye uyarladığı "Yüreği yiğit, baklavası tatlı Antepli" adlı drama gösterisi izleyenleri adeta büyüledi.

"Yüreği Yiğit, Baklavası Tatlı Antepli" adlı drama, kentin kurtuluş mücadelesini çocukların yorumuyla izleyiciyle buluşturdu. Çalışmada, Antep halkının işgale karşı gösterdiği direniş, birlik ve dayanışma duygusu mizahi ve duygusal bir anlatımla ele alındı. Drama boyunca baklavacı, bakırcı, baharatçı ve yemenici gibi kentin simge meslekleri sahnede yer alırken, Şahinbey'in vatan savunmasındaki kararlılığı da çocukların performansıyla canlandırıldı. Kadınıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla Antep halkının "Bu şehir sahipsiz değil" duruşu, sahne diliyle vurgulandı. İzleyicilerin ayakta alkışladığı gösterinin ardından GKV Özel Okulları Müzik Öğretmeni Ahmet Can Çeteci'nin hazırladığı miniklerin koro dinletisinde birbirinden güzel parçalar seslendirildi. Gösteriler kadar sahne görselleri de büyük dikkat çekti. GKV Özel Okulları Görsel Sanatlar Öğretmeni Meryem Gürsel tarafından tasarlanan sahne tasarımı da izleyenler tarafından tam puan aldı.

Gösterileri izleyen GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Esra İbanoğlu ve Başkan Vekili Aysel Tokatlı emeği geçen öğrencileri, öğretmen ve idarecileri kutlayarak, "Minik öğrencilerimiz bugün sergiledikleri duruşla bu kentin, bu ülkenin sahipsiz olmadığını bir kez daha dünyaya haykırmıştır. Emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencilerimizin yanı sıra bizlerden desteğini esirgemeyen velilerimizi kutluyoruz" dedi. - GAZİANTEP