Gaziantep Jandarma'dan Dünya Çocuk Hakları Günü Ziyareti

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, 20 Kasım "Dünya Çocuk Hakları Günü" kapsamında Araban ilçesine bağlı Gökçebayam İlkokulu'ndaki çocukları ziyaret etti.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından gerçekleştirilen ziyarette öğrencilere temel hakları, suçtan korunma yöntemleri ve günlük hayatta karşılaşabilecekleri risklere karşı nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgilendirme eğitimi verildi. Etkinlik sayesinde çocukların farkındalık düzeylerinin artırıldığı belirtilirken, eğitimin ardından öğrencilere Jandarma dergisi, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. - GAZİANTEP