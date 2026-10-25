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Gaziantep İslahiye'de baba ve oğul aynı okulda KPSS ortaöğretim oturumuna girdi

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Gaziantep İslahiye'de baba ve oğul aynı okulda KPSS ortaöğretim oturumuna girdi Haber Videosunu İzle
Gaziantep İslahiye'de baba ve oğul aynı okulda KPSS ortaöğretim oturumuna girdi
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde baba ve oğul, KPSS Ortaöğretim oturumuna aynı okulda girdi. Cumhuriyet Ortaokulu'na erkenden gelen baba-oğul, giriş belgelerini kontrol ettikten sonra salonlarına geçip birbirlerine başarı diledi.

Gaziantep'te yaşayan baba-oğul, Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) Ortaöğretim oturumuna aynı okulda girdi. Baba ile oğul, birlikte sınava girmenin heyecanını yaşadıklarını söyleyerek birbirlerine başarı diledi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) Ortaöğretim oturumu heyecanı yaşandı. İslahiye ilçesinde ise sınav için erkenden Cumhuriyet Ortaokulu'na gelen Bekir Gencer (46) ile oğlu Barış Gencer (18), birlikte sınava girme heyecanı yaşadı. Giriş belgelerini kontrol ettikten sonra salonlarına geçen baba ve oğul, birbirlerine başarı dileklerinde bulundu.

Baba Bekir Gencer, "Oğlumla birlikte KPSS'ye girme heyecanını yaşıyoruz. Bu süreçte oğlum gece yarılarına kadar ders çalıştı. Ben de ona destek olmaya çalıştım. O nedenle de birlikte sınava girme kararı verdim. İnşallah oğlum başarır, ben her türlü arkasındayım. Sınavdan iyi puanla döneriz diye umuyorum" derken oğlu Barış Gencer ise "Babamla birlikte sınava gireceğim için mutlu ve heyecanlıyım. Umarım ikimiz de başarır ve iyi puanlar alırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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