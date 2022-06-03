Gaziantep İl Sağlık Müdürü'nden şehit ailesine ziyaret - Haberler

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Gaziantep İl Sağlık Müdürü'nden şehit ailesine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Gaziantep İl Sağlık Müdürü'nden şehit ailesine ziyaret

Gaziantep'teki şehit aileleri ziyaretlerine şehit Mehmet Karadal'ın ailesiyle başlayan İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, şehidin anne ve babasını ziyaret ederek onların hayır duasını aldı.

Gaziantep'teki şehit aileleri ziyaretlerine şehit Mehmet Karadal'ın ailesiyle başlayan İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, şehidin anne ve babasını ziyaret ederek onların hayır duasını aldı.

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, Mardin'in Dargeçit ilçesinde 2016 yılında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Mehmet Karadal'ın ailesini evinde ziyaret etti. Baba Cuma Karadal ile anne Ayşe Karadal ile bir araya gelen Müdür Mutlu Tiryaki'ye, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şube yöneticileri de eşlik etti. Şehit annesi ile babasıyla sohbet eden Dr. Tiryaki, her zaman ailenin yanında olduklarını söyledi.

"Şehit aileleri bizler için çok kıymetli"

Şehit ailelerinin kendileri için çok kıymetli olduğunu aktaran Tiryaki, "Allah razı olsun. Dernekteki yönetici arkadaşlar çok güzel düşündü. Hep birlikte aileleri hem ziyaret edip hem tanışalım dedik. Onların hayır duasını almak istedik. Varsa bir istekleri talepleri dinleyelim dedik. Bizde onların bir evladı sayılırız" ifadelerini kullandı. İl Sağlık Müdürü Tiryaki'nin ziyaretinden büyük mutluluk duyan şehit ailesi, Dr. Tiryaki'ye ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Kentteki diğer şehit ailelerini de önümüzdeki günlerde ziyaret edecek olan Dr. Tiryaki, şehit ailelerine karşı gösterdiği hassasiyetle takdir topladı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ümit Mutlu Gaziantep Yerel Haberler

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