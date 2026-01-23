Gaziantep Havalimanı'nda uçuşlar tekrar başladı

Gaziantep'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edilen uçuşlar, havalimanı pistlerinde tamamlanan temizleme çalışmalarının ardından tekrar başladı.

Gaziantep'te dün sabah saatlerinde başlayarak bu sabah saatlerine kadar etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle uçuşlar iptal edilmişti. Kar yağışının sabah saatlerinden itibaren etkisini yitirmesinin ardından Gaziantep Havalimanı'nda gece saatlerinde başlayan pist temizleme çalışmalarına hız verildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu pistler tamamen temizlenerek saat 11.00 itibariyle uçuşlar tekrar başlatıldı.

Konu ile ilgili Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Sevgili hemşerilerimiz. Yoğun kar yağışından dolayı 22 Ocak 2026 tarihinde (dün) uçuşlara kapalı olan Gaziantep Havalimanımız yapılan temizlik çalışmaları sonrası bugün saat 11.00 itibarı ile tüm uçuşlara açılmıştır" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP