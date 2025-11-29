Haberler

Gaziantep Hastanesindeki Hijyen Skandalı: Böceğe Benzeyen Cisim Bulundu

Güncelleme:
Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'nde bir hemşireye verilen öğle yemeğinde böceğe benzer yabancı cisim bulunması üzerine SES Gaziantep Şubesinden yapılan açıklama, durumu ağır bir hijyen skandalı olarak nitelendiriyor. Hastane yönetimi ise konuyla ilgili incelemelerin başlatıldığını duyurdu.

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) – Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Ayakta Kemoterapi Bölümü'nde bir hemşireye dün verilen öğle yemeğinde böceğe benzer yabancı cisim bulunduğu iddiası üzerine açıklama yapan SES Gaziantep Şube Eş Başkanı Yılmaz Sucu, olayın "ağır bir hijyen skandalı" olduğunu belirterek bağımsız inceleme ve sorumlular hakkında işlem yapılması çağrısında bulundu.

Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Ayakta Kemoterapi Bölümü'nde görev yapan bir hemşireye dün dağıtılan öğle yemeğinde hamam böceğine benzer bir yabancı cisim bulunduğu iddiası üzerine Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Gaziantep Şubesi açıklama yaptı. Basın açıklamasını okuyan SES Gaziantep Şube Eş Başkanı Yılmaz Sucu, yemek kabında böceğe benzer bir cisim bulunmasına ilişkin iddianın "bir sağlık kurumunda karşılaşılabilecek en ağır hijyen skandallarından biri" olduğunu belirterek, "Bu tablo ne insan onuruna ne sağlık emekçilerine ne de hasta güvenliğine uygundur" ifadelerini kullandı.

Eş Başkan Sucu, hastane yönetiminin kamuoyuna şeffaf bir açıklama yapması ve sürecin açık, takip edilebilir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, benzer olayların tekrarlanmaması için düzenli denetimler, zararlı kontrolü, personel eğitimi ve hijyen protokollerinin yeniden yapılandırılması çağrısında bulundu.

"İddia üzerine gerekli süreçler hızla başlatılmıştır"

Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"28 Kasım 2025 tarihinde Ayakta Kemoterapi Bölümü'nde görevli bir personelimize verilen öğle yemeğinde yabancı cisim bulunduğu yönündeki iddia üzerine gerekli süreçler hızla başlatılmıştır. Konu, ilgili birimler tarafından dikkatle incelenmekte olup gerekli denetimler titizlikle yürütülmektedir. Sürecin şeffaf şekilde ilerlemesi esastır. İnceleme tamamlandığında elde edilen bulgular ilgili birimlerle paylaşılacak ve gereken idari işlemler uygulanacaktır. Hastanemiz hijyen ve güvenlik standartlarını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir."

Kaynak: ANKA / Yerel
