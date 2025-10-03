Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt'tan Gazze'ye Destek Çağrısı

Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu (AiGF) Genel Başkanı ve Gaziantep Basın Cemiyeti (GBC) Başkanı Arif Kurt, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında Filistin ve Gazze'de yaşanan insani dramı gündeme taşıdı.

Kurt, mesajında Gazze'de yıllardır süren kuşatma ve saldırıların masum sivillerin hayatına mal olduğunu vurgulayarak, "Bu duruma sessiz kalamayız ve gözlerimizi kapatamayız" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail müdahalesini de hatırlatan Kurt, "Gaziantepli gazeteci Yaşar Yavuz başta olmak üzere aktivistlerin alıkonulması hepimizi derinden yaraladı" dedi.

Mübarek Cuma gününde dualarını Filistinli ailelerle paylaştığını belirten Kurt, şu çağrıda bulundu:

"Katil devlet İsrail'in soykırımına ve zulmüne sessiz kalmak, zulme ortak olmaktır. Vicdanı olan her insan adalet, insani yardım ve barış için sesini yükseltmelidir. Şiddetin son bulması, kuşatmanın kırılması ve Gazze'ye insani koridor açılması için dua edelim." - GAZİANTEP