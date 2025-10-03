Haberler

Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt'tan Gazze'ye Destek Çağrısı

Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt'tan Gazze'ye Destek Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arif Kurt, sosyal medya mesajında Gazze'deki insani durumu gündeme getirerek, sessiz kalmamaya ve insani yardım için destek vermeye çağırdı.

Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu (AiGF) Genel Başkanı ve Gaziantep Basın Cemiyeti (GBC) Başkanı Arif Kurt, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında Filistin ve Gazze'de yaşanan insani dramı gündeme taşıdı.

Kurt, mesajında Gazze'de yıllardır süren kuşatma ve saldırıların masum sivillerin hayatına mal olduğunu vurgulayarak, "Bu duruma sessiz kalamayız ve gözlerimizi kapatamayız" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail müdahalesini de hatırlatan Kurt, "Gaziantepli gazeteci Yaşar Yavuz başta olmak üzere aktivistlerin alıkonulması hepimizi derinden yaraladı" dedi.

Mübarek Cuma gününde dualarını Filistinli ailelerle paylaştığını belirten Kurt, şu çağrıda bulundu:

"Katil devlet İsrail'in soykırımına ve zulmüne sessiz kalmak, zulme ortak olmaktır. Vicdanı olan her insan adalet, insani yardım ve barış için sesini yükseltmelidir. Şiddetin son bulması, kuşatmanın kırılması ve Gazze'ye insani koridor açılması için dua edelim." - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Hakim karşısına çıkan gazeteci Fatih Altaylı için karar
Enflasyon neden yükseldi? Bakan Şimşek gerekçesini açıkladı

Beklentileri aşan veri için Bakan Şimşek'ten açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Enflasyon eylül ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 33,29 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Ömer Tayyip Erdoğan: Bize verilen en önemli görev Gazze'deki insanlık dramına ses çıkarmaktır

Erdoğan'ın torunundan zirveye damga vuran Gazze mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.