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Gaziantep Barosu'nun 47. Olağan Genel Kurulu Devam Ediyor

Gaziantep Barosu'nun 47. Olağan Genel Kurulu Devam Ediyor
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Gaziantep Barosu'nun 47. Olağan Genel Kurulu'nda 5 başkan adayı arasında seçim heyecanı sürüyor. Adaylar baro başkanlığı ve yönetim kurulu için oy kullanarak yeni başkanı belirleyecek.

Gaziantep Barosu'nun seçimli 47. Olağan Genel Kurulu devam ediyor. 5 başkan adayının kozlarını paylaştığı seçimde Gaziantep yeni baro başkanını seçecek.

Gaziantep Barosu'nun seçimli 47. Olağan Genel Kurulu'nda oy kullanma heyecanı devam ediyor. Mevcut Baro Başkanı İskender Kahraman'ın aday olmadığı seçimlerde, baro başkanlığı için adaylığını koyan Av. Melikşah Korkmaz, Av. Emine Sevil Koyuncu, Av. İbrahim Onur Ağalın, Av. Bülent Duran ve Av. Kenan Tarık Polat, 21 kişiden oluşan yönetim listesiyle kozlarını paylaşıyor. Baro hizmet binasına gelen 3 bin 384 avukat düzenlenen seçimli 47. Olağan Genel Kurulu'nda başkan, yönetim kurulu, Türkiye Barolar Birliği (TBB) delegeliği ve disiplin ile denetleme kurullarını seçmek için oy kullanacak. Saat 5'te son bulmasıyla birlikte sayımlara geçilecek. Ardından Gaziantep'in yeni baro başkanı belli olacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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