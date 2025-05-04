Gaziantep Araban'da Sosyal Yardım Programları İhtiyaç Sahiplerini Destekliyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde yürütülen sosyal yardım programları ile ihtiyaç sahiplerinin temel ihtiyaçları karşılanarak yaşam standartları iyileştiriliyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde yürütülen sosyal yardım programları ile ihtiyaç sahiplerine destekler sürdürülüyor. Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yürütülen sosyal yardım programları ile ilçedeki öksüz-yetim, engelli, yaşlı, yardıma muhtaç, yalnız yaşayan, yemek yapacak durumu olmayan vatandaşlara destek sağlanıyor. Sağlanan desteklerle temel ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Verilen desteklerden ilçedeki ihtiyaç sahibi 170 aileye faydalanıyor. - GAZİANTEP