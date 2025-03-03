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Gölpazarı Kaymakamı Kılıç, Şehit ve Gazi Aileleriyle İftar Yemeğinde Buluştu

Gölpazarı Kaymakamı Kılıç, Şehit ve Gazi Aileleriyle İftar Yemeğinde Buluştu
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Gölpazarı İlçe Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, gazi ve şehit yakınlarıyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Program, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Gölpazarı Öğretmen Evinde gerçekleştirildi. Kaymakam Kılıç, iftar sonrası gazi ve şehit yakınlarıyla ilgilenerek minnet duygularını ifade etti ve Ramazan ayının birlik ve beraberlik içinde geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Gölpazarı İlçe Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, gazi, şehit yakınlarıyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Gölpazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen program Gölpazarı Öğretmen Evinde gerçekleşti. Kaymakam Kılıç iftar sonrası gazi ve şehit yakınları ile tek tek ilgilenerek gönüllerini aldı. İftar sonrası bir konuşma yapan Kaymakam Kılıç, "Ülkemizin bağımsızlığı, birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin yakınlarını ve bu uğurda feda etmeyi göze alan kahraman gazilerimiz için düzenlediğimiz bu iftar yemeğine katılımınızdan dolayı ise hepinize hoş geldiniz diyorum. Sözlerimi tamamlarken bütün şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Gazilerimize ve şehit yakınlarımıza devletim adına şükranlarımı sunuyor. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma ayı olan ramazanı şerifimizi en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Birbirimize daha sıkı kenetlenip kalplerimizin yumuşadığı bir ay geçirmemizi temenni ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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