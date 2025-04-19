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Gazi Abdulhakim Öztürk'e Akıllı Baston Hediyesi

Gazi Abdulhakim Öztürk'e Akıllı Baston Hediyesi
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Şırnak'ta bir operasyonda gözlerini kaybeden gazi Abdulhakim Öztürk'e Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından akıllı baston hediye edildi. Batman Valisi Ekrem Canalp'in eşi Ayten Canalp, gaziyi evinde ziyaret ederek hediyeyi takdim etti ve ailenin taleplerini dinledi.

Şırnak'ta katıldığı operasyonda bomba patlaması neticesinde her iki gözünü kaybetmesiyle gazi olan Abdulhakim Öztürk'e Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gönderilen akıllı baston hediye edildi.

Batman Valisi Ekrem Canalp'in eşi Ayten Canalp, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Zeki Eryarsoy ile birlikte 2000 yılında Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde askerlik görevini ifa ederken, operasyon esnasında bomba patlaması sonucu her iki gözünü kaybetmesi sonucu gazi olan Abdulhakim Öztürk'ü evinde ziyaret ederek, valiliğe gönderilen akıllı bastonu takdim etti. Ziyaret sırasında gazi Öztürk ve aile üyeleri ile yakından ilgilenerek bir süre sohbet eden Ayten Canalp, ailenin sorun ve taleplerini dinledi. - BATMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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