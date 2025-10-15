Gazetecilere Gözaltı, Kamuoyunu Bilgilendirme Görevi Vurgulandı

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı İdris Taş, 19 Eylül Gaziler Günü töreninde "Valiye şemsiye var, gazilere yok" başlıklı haberi yapan İHA muhabiri Sebahattin Yum ve ardından meslektaşı Ercan Tunç'un gözaltına alınmasına ilişkin, "Gazeteci gördüğünü haber yapar, yorum katmadan olanı vatandaşa anlatmak gibi bir yükümlülüğü vardır" dedi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından "Valiye şemsiye var, gazilere yok" başlığıyla haberleştirilen olay sonrası ajansın Iğdır muhabiri Sebahattin Yum'un gözaltına alınmasının ardından Yum'un emniyetten çıkışını görüntüleyen İHA muhabiri ve Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ercan Tunç da gözaltına alındı. Olayla ilgili açıklama yapan Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, gazeteciliğin temel görevinin kamuoyunu bilgilendirmek olduğunu vurgulayarak, "Gazetecilerin toplumu aydınlatmak, toplumu bilgilendirmek, kamu hizmeti yapmak gibi sorumluluğu vardır. Gazetecilik Hak ve Sorumluluk Beyannamesi'nde gazetecinin sorumlu olduğu iki nokta var; gazeteci gerçeğe ve halka karşı sorumludur" dedi.

"Yorum katmadan olanı vatandaşa anlatmak gibi bir yükümlülüğü vardır"

Taş, gazetecilerin görevinin yorum katmadan gerçekleri kamuoyuna aktarmak olduğunu belirterek, "Gazeteci gördüğünün haberini yapar, yorum katmadan olanı vatandaşa anlatmak gibi bir yükümlülüğü vardır. Buradaki olay budur. Yani gazeteci gördüğünü haber yapmış. Kamuya karşı farklı, özel sektöre karşı farklı davranamaz. Objektif bir konuyu yayınlamak zorundadır" ifadelerini kullandı.

Gaziler Günü gibi özel bir günde gazilere gösterilmesi gereken saygının önemine dikkat çeken Taş, "Gazilerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Onların üzerine şemsiyeyi koymak, onları korumak gerekiyor. Çünkü vatanı, milleti için her zaman mücadele etmiş kahramanlarımızdır" dedi.

Gözaltı kararlarını hoş olmayan bir durum olarak değerlendiren Taş, "Gördüğünü yazmıştır. Herhangi bir cezai yaptırım ya da eleştiriyi gerektiren bir durum yoktur. Biz gazeteciler gerçeğe ve halka karşı sorumluyuz" diye konuştu. - ANTALYA