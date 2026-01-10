Haberler

ERMED Başkanı İspirli: "Gazetecilik mesleğine emek verenleri unutmadık"

Güncelleme:
Erzurum Yeni Medya Derneği, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla vefat eden gazetecileri mezarları başında dualarla andı. Anma programında mesleğe kattıkları değerlerin unutulmadığı vurgulandı.

Erzurum Yeni Medya Derneği (ERMED), 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla vefat eden gazetecileri mezarları başında dualarla andı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Erzurum Yeni Medya Derneği tarafından anlamlı bir anma programı düzenlendi. Programda, mesleğini icra ederken hayatını kaybeden gazeteciler mezarları başında ziyaret edilerek dualar edildi.

Anma programına ERMED Başkanı Gamze İspirli'nin yanı sıra dernek yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Ziyarette, vefat eden basın emekçilerinin mesleğe kattıkları değerlerin unutulmadığı ve mesleki vefanın yaşatılmasının önemine dikkat çekildi.

Programda açıklamalarda bulunan ERMED Başkanı Gamze İspirli, gazeteciliğin yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda kamu vicdanını temsil eden önemli bir görev olduğunu vurguladı. İspirli açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Gazetecilik; fedakarlık, sorumluluk ve cesaret isteyen bir meslektir. Kalemini hakikatten yana kullanan, kamuoyunu doğru bilgilendirmek uğruna emek veren meslek büyüklerimizi unutmadık, unutmayacağız. Bugün burada bulunmamızın temel amacı, onların mesleğimize bıraktığı mirasa sahip çıktığımızı göstermektir."

İspirli, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün yalnızca bir kutlama günü olmadığını, aynı zamanda basın özgürlüğünün, meslek onurunun ve gazetecilik değerlerinin hatırlandığı anlamlı bir gün olduğunu ifade etti.

Anma programı, vefat eden gazeteciler için edilen duaların ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
