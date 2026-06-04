Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci ve televizyon programcısı Reha Muhtar, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz günlerde kalp yetmezliği teşhisi nedeniyle Muğla'da bir hastanede tedavi altına alınan Reha Muhtar (67), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Muhtar, için İstanbul'daki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı düzenlendi. Cenaze namazına Reha Muhtar'ın kızı Mina, oğlu Poyraz manevi kızı Ayşe Nazlı, Beşiktaş Jimnastik Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, şarkıcı Seren Serengil, gazeteci Uğur Dündar, ailesi, yakınları, medya dünyasından isimler ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Reha Muhtar'ın naaşı, Yeniköy Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

Muhtar'ın eski çalışma arkadaşı Caner Erdem, "Çok üzgünüm. Uzun yıllar arkadaşlığını yapmış, yönetmenliğini, müdürlüğünü yapmış bir insanım. Son dönemlerde de Bodrum'da yanındaydım. Evet, iyi gözükse bile hastaydı. Mücadele ediyordu. Yalnızlık onun için iyi değildi, ben öyle gördüm. Neticesinde hastaneye yattı ve vefat etti" dedi.

"Merhametli, şefkatli bir kardeşimizdi"

Eski RTÜK Başkanı Fatih Karaca, Muhtar'ın şefkatli ve insancıl olduğunu söyleyerek, "Ankara Koleji'nden, ilkokuldan itibaren arkadaşım olan Reha Muhtar'ı kaybetmenin büyük bir üzüntüsü içerisindeyiz. Gerçekten çok insancıl, insanlara çok yardım eden, merhametli, şefkatli bir kardeşimizdi. Kamuoyunun da son vefatından sonra gösterilen ilgi, basında ve sosyal medyadaki bu alaka da bunu gösteriyor. Hepimiz şu an çok duyguluyuz. Reha Muhtar yeri doldurulamayacak bir televizyoncuydu" diye konuştu.

"Önemli bir adamdı"

Şarkıcı Seren Serengil ise, "Hastalığı süresince de hiçbir zaman doktora da gitmek istemezdi. Bütün sağlıklı olma yolundaki koşulları reddetti. Çocukları yanındayken reddetti ama. Bazı haberler çıkıyor, hani çocukları yok diye, değil. Hiçbir zaman istemedi doktor gitmeyi. ve bu süreç çocuklar için de onun için de zorlu bir süreçti. Mekanı cennet olsun. Önemli bir insandı. Hepimiz çok üzgünüz. O zorlu süreçte daha fazla dayanamazdı. Çocuklara da zaten bakabilecek bir durumu yoktu. Siz bilmiyordunuz ama biz şahittik birçok şeye. Maalesef kaybettik. herkesin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.

Gazeteci Uğur Dündar da, "Aramızda çok ciddi bir reyting yarışı vardı ama hiçbir zaman birbirimizi kıracak ve 'Ya bu da yapılır mı?' denilecek bir davranış yaşanmadı. Reha benim çok iyi bir arkadaşım değildi, yakın değildik ama sonuçta meslektaşımızdı ve çok yüksek reyting alan bir seyircisi vardı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı