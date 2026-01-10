Haberler

Gazetecilik ocak başı sohbetinde anlatıldı

Kırşehir'de düzenlenen 'Ocak Başı Sohbetleri' programında konuk olan gazeteci Burcu Öztürk, yerel medyanın dijitalleşme sürecinin önemine ve Kırşehir'in ilk gazetesi Vilayet Gazetesi'nin tarihi üzerine bilgi verdi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de gazeteci Burcu Öztürk; Türk Ocakları tarafından düzenlenen 'Ocak Başı Sohbetleri' programına konuk oldu. Öztürk; gazetecilik mesleği ve Kırşehir'de medyanın dijitalleşme süreci hakkında bilgi verdi.

Programda konuşan Burcu Öztürk; gazeteciliğin değişen yapısına değinerek, yerel medyanın dijital platformlara taşınmasının önemine dikkat çekti. Kırşehir'de medya alanında yaşanan dönüşümün, haberin daha hızlı ve geniş kitlelere ulaşmasını sağladığını belirten Öztürk konuşmasında; Kırşehir'in ilk gazetesi olan Vilayet Gazetesi hakkında da bilgi verdi. Gazetenin tarihi önemine değinen Öztürk, arşivler üzerinde incelemeler yaptığını, geçmiş dönemlere ait gazetelerin ise sınırlı sayıda günümüze ulaştığını ifade etti.

Program, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
