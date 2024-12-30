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GAÜN'de Gazze İçin Yardım Etkinliği Düzenlendi

GAÜN'de Gazze İçin Yardım Etkinliği Düzenlendi
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Gaziantep Üniversitesi, 'Şam'dan Kudüs'e Adım Adım Özgürlük' etkinliği ile Gazze'ye destek amacıyla yardım düzenledi. Etkinlikte satışa sunulan ürünlere öğrenciler ilgi gösterdi. Prof. Dr. Mehmet Akbaş, etkinliğin önemine vurgu yaparak Filistin bilincinin oluşmasına dikkat çekti.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen " Şam'dan Kudüs'e Adım Adım Özgürlük" etkinliği GAÜN İlahiyat Fakültesi önünde gerçekleştirildi.

Etkinlikte, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye destek amacıyla yardım düzenlendi. Yardımda satışa sunulan ürünlere, öğrenciler ilgi gösterdi. Etkinliğin açılışında konuşan GAÜN İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akbaş, düzenlenen yardımın bir hayır çarşısı olduğunu belirterek, "Bu kalabalık Suriye, Filistin ve Kudüs ile beraber olduğumuzu göstermek içindir. Öğrencilerimizin Filistin ve Kudüs bilincini elde etmesi, birkaç yıl sonra Kudüs'ün fethinin müjdesini vermektedir. Mesele paylaşmaktır, ekmek yemek değildir. Filistin bilincini oluşturmaktır" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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