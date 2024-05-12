Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Şehit Annesini Ziyaret Etti

Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Anneler Günü'nde şehit annesi Bedriye Hamlı'yı ziyaret ederek gününü kutladı.

Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, 18 Nisan 1992 yılında terör örgütü mensupları tarafından hunharca şehit edilen Şehit Astsubay İstihkam Teknisyen Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı'nın 88 yaşındaki annesi Bedriye Hamlı'yı Anneler Günü nedeniyle evinde ziyaret edip, kendi annesinin anneler gününü kutlar gibi elini öptü, kırmızı bir gül vererek gününü kutladı. Tümgeneral Davut Ala, şehit annesinin hal ve hatırını sorarak, bir isteğinin olup olmadığını da sordu.

Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tüm General tarafından Anneler Günü'nün ilk saatlerinde evinde ziyaret edilen şehit annesi Bedriye Hamlı, "İki oğlum vardı, birisini şehit verdim, bir oğlum kaldı.32 yıl sonra bir oğlum daha oldu, onun adı da Gazi Tümgeneral Davut Ala'dır. Şimdi artık iki oğlum var. Beni en iyi anlayan bir oğlumun daha olması çok güzel bir duygu. Allah ayaklarına taş, gözlerine yaş değdirmesin. Anneler günü bahane, hatırlanmak unutulmamak çok güzel" ifadelerine yer verdi.

Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Anneler Günü ziyareti sonrası tekrar şehit annesi Bedriye Hamlı'nın ellerinden öptükten sonra asker selamı ile veda etti. - SAMSUN