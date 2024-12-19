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Garajında Hayallerini Gerçekleştiriyor

Garajında Hayallerini Gerçekleştiriyor
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde 27 yaşındaki Onur Adıyaman, el yapımı araçlar üreterek hem hobisini gerçekleştiriyor hem de çevresindekilere ilham veriyor. Geri dönüştürülebilir malzemelerle go-kart ve pervaneli bisiklet gibi araçlar tasarlayan genç, azmi ve merakının kendisine büyük destek sağladığını belirtiyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 27 yaşındaki genç evinin garajında el yapımı araçlar üreterek hayallerini gerçekleştiriyor.

Madenler Mahallesi'nde yaşayan Onur Adıyaman, evinin garajında ürettiği el yapımı araçlarla dikkat çekiyor. Teknolojiye olan ilgisiyle çevresindekilerin takdirini kazanan genç kaşif, go-kart, pervaneli bisiklet ve el yapımı chopper gibi birbirinden farklı araçları geri dönüştürülebilir malzemeler kullanarak üretiyor. Azmi ve öğrenme isteği sayesinde bu araçları yapmayı başardığını belirten Adıyaman, "Küçük bir garajda bile büyük hayaller kurabilir ve bunları gerçekleştirebilirsiniz. Üretim sürecinde en büyük destekçim kendi merakım ve azmim oldu" ifadelerini kullandı. Tasarladığı araçların yapım aşamalarını sosyal medya üzerinden paylaşarak birçok kişiye ilham olan genç kaşif, "Araç yapma amacım sadece hobi değil, aynı zamanda bilgi ve tecrübe paylaşımı" dedi. Makinelere ve içten yanmalı motorlara ilgisinin 12 yaşında başladığını söyleyen Adıyaman, ilk olarak motorlu bir bisiklet tasarladığını ve bisikletine bir pervane eklediğini belirterek, "İlk makinem motorlu bir bisikletti. Daha sonra bu deneyimimi geliştirerek pervaneli bir bisiklet tasarladım. Bu, aslında uçak yapma hayalime giden yolda bir başlangıçtı. Pervane mühendisliği oldukça teknik bilgi gerektiriyor, bu nedenle bu alanda tecrübe kazanmak için bu projeyi gerçekleştirdim" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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