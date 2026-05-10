Osmaniye'de şampiyonluk kutlamalarına atlı taraftar damga vurdu

Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Osmaniye'de sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü. Kutlamalara atıyla katılan bir genç ise vatandaşların ilgisini çekti.

Kent merkezinde gerçekleştirilen kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu. Maçın sona ermesiyle birlikte araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, korna ve marşlar eşliğinde şehir turu attı. Ellerinde Galatasaray bayraklarıyla Devlet Bahçeli Meydanı ve kentin işlek caddelerinde toplanan taraftarlar, meşaleler yakıp havai fişek gösterileri yaptı. Kutlamalara atıyla katılan bir genç ise vatandaşların ilgisini çekti. Sarı-kırmızılı bayrakla atının üzerinde kutlamalara eşlik eden genç, çevredeki taraftarlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı