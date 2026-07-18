Aziz Üstel İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden Galatasaray Spor Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Aziz Üstel için cenaze töreni düzenlendi. Üstel'in cenazesi, törenin ardından Yeni Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aziz Üstel için bugün İzmir'de cenaze töreni düzenlendi. Televizyoncu ve gazeteci Üstel'in dostları, Karabağlar'da bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde son görevlerini yapmak üzere bir araya geldi. Törene, Üstel'in eski eşi Filiz Döner, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Star Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak ile basın camiasından çalışma arkadaşları katıldı. Üstel'in tabutuna Galatasaray bayrağı sarılırken, Göztepe Kulübü, Galatasaray Kulübü, Fatih Terim ve Arda Turan'ın cenazeye çelenk gönderdiği görüldü. Cenaze törenine katılımın az olması ise dikkat çekti.

"Çok yönlü ve özel bir şahsiyetti"

Törende basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ve spor camiasına başsağlığı dileyen Milletvekili Kasapoğlu, Üstel'in entelektüel kişiliğine vurgu yaparak, "Aziz Bey çok yönlü bir kişilik ve çok özel bir şahsiyetti. Hem bir entelektüel hem bir gazeteci hem de bir spor insanıydı. Farkını her şekliyle ve nezaketiyle ortaya koydu. Hem spor yöneticisi olarak hem de gazeteci olarak fikirleriyle katkı verdiği süreçte nezaketini, derinliğini ve özgün yaklaşımını daima korudu. Unutulmayacak bir kişilik. Spor camiasının başı sağ olsun" dedi.

"Yerli ve milli bir duruşu vardı"

Üstel'in vefatından önce köşe yazılarını kaleme aldığı Star Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak ise usta gazetecinin medyadaki dik duruşuna dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Hepimiz için çok büyük bir kayıp. Aziz Bey bu camiada her dönemde dik durmasını başaran bir isimdi, tam bir üstattı. 2022'ye kadar beraber çalışma fırsatı bulmuştuk ve birlikte çok fazla zaman geçirdik. Yerli ve milli bir duruşu vardı. Uluslararası konularda hep devletinin yanında olmuştur. Nereden bakarsak bakalım medya camiasında örnek alacağımız bir isimdi. Ülkemiz için büyük bir kayıptır. Aziz Bey gücünün yettiği son ana kadar yazmaya devam etmişti. Son dönemde rahatsızlığı artıp görüşmelerimiz zorlaşsa da imkan bulduğumuz sürece diyaloğumuz devam etti. Son ana kadar beraberdik."

Karşıyaka'da toprağa verildi

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aziz Üstel'in cenazesi, dualar eşliğinde Yeni Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aziz Nafis Üstel

1946 doğumlu Aziz Üstel, ABD'de Kaliforniya Üniversitesi'nde yayıncılık ve uluslararası ilişkiler eğitimi aldı. Türkiye'ye döndükten sonra çevirmenlik yapan Üstel, Anthony Burgess'in Otomatik Portakal adlı eseri başta olmak üzere çok sayıda kitabı Türkçeye kazandırdı. Gazetecilik kariyerinde Tercüman ve Günaydın gazetelerinde görev yapan Üstel, TRT'de çeşitli yapımların çevirmenliğini üstlenirken, 'Gecenin Konukları' programının yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptı. Kariyeri boyunca televizyon programları hazırlayan, dizi yazarlığı yapan ve spor yayıncılığı alanında çalışan Üstel, Galatasaray Spor Kulübü'nde de yöneticilik görevinde bulundu. Üstel son olarak Star gazetesinde köşe yazıları kaleme alıyordu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı