Galatasaray'ın Şampiyonluğu Yurt Genelinde Kutlandı

(ANKARA) - Galatasaray'ın 26. kez şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından yurdun çeşitli şehirlerinde taraftarlar kutlama yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Seyrantepe Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki RAMS Park'ta Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray futbol takımı, karşılaşmadan 4-2 yenek 26'ncı şampiyonluğunu ilan etti.

Maçın bitmesiyle birlikte yurdun çeşitli şehirlerinde Galatasaray taraftarları gece geç saatlere kadara araçlarla konvoy yaparak şampiyonluğu doyasıya kutladı. Emniyet ekipleri kutlamaların yoğun yaşandığı bölgelerde güvenlik önlemleri aldı.

Van'da şehir merkezine inen Galatasaraylılar, ellerinde bayraklarla cadde ve meydanları doldurdu, marşlar söyleyip meşaleler yaktı.

BURDUR'DA FENERBAHÇELİLER DE CADDELERDE GÖRÜLDÜ

Burdur'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında dikkati çeken görüntüler ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı taraftarların oluşturduğu araç konvoyuna katılan bir grup Fenerbahçe taraftarı, araçlarından takımlarının atkısını açarak kutlamalara katıldı.

Ellerine sarı-kırmızı bayrakları alan Galatasaray taraftarları da Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak meşaleler yaktı, marşlar söyledi.

SOMA'DA TARAFTARLAR ATATÜRK CADDESİ'NDE TOPLANDI

Galatasaray'ın şampiyonluğunun kesinleşmesinin ardından Manisa'nın Soma ilçesinde çok sayıda Galatasaray taraftarı Atatürk Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerinde bayraklarla sokakları dolduran taraftarlar, meşaleler yakıp tezahüratlar eşliğinde şampiyonluğu kutladı. Bazı taraftarlar havai fişek gösterileriyle kutlamalara renk kattı.

Kutlamaların en yoğun yaşandığı noktalardan biri de Soma'nın simge alanlarından 5 Yol mevkisi oldu. Taraftarların bir bölümü burada bulunan madenci heykelinin çevresine çıkarak tezahüratlarda bulundu.

KARS'TA TARAFTARLAR KALE ETEKLERİNDE HALAY ÇEKTİ

Galatasaraylılar, Kars'ta da cadde ve sokakları doldurdu. Şampiyonluğun kesinleşmesinin ardından ellerinde takımlarının bayrakları ve atkılarıyla sokaklara inen Galatasaraylılar, meşaleler yaktılar, araç konvoyuyla şehir turu attılar.

Daha sonra Kars Kalesi eteklerinde bir araya gelen yüzlerce Galatasaraylı taraftar, halaylar çekerek ve marşlar söyleyerek şampiyonluğu doyasıya kutladılar.

Kaynak: ANKA