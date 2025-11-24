Haberler

Galata Kulesi'nde Öğretmenler Günü Kutlaması

Güncelleme:
İstanbul'da 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Galata Kulesi'ne öğretmenlerin önemini vurgulayan bir video yansıtıldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü, öğretmenlerin toplumdaki değerine dair duygusal bir konuşma yaptı.

Gösteri öncesi açıklama yapan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, "Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü, İstanbul'un kalbi Galata Kulesi'nin önündeyiz. Güzel bir gösterimiz var. Tabiattaki olaylar ile birlikte öğretmenler günümüzü kutluyoruz. Öğretmenler öğrencilere sadece Türkçe, matematik gibi dersleri değil, hayatı, güzelliği, erdemi, ahlakı ve fazileti öğreten, onlara içlerindeki potansiyeli farkına vardıran yüce kişilerdir. Bu sebeple bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Tarihte çevremizde gördüğümüz her başarılı olayın altında bir imza vardır, bu da öğretmenlerimizin imzasıdır. Çünkü öğretmenler insanın içindeki doğruyu ortaya çıkaran, onlara iyiyi, doğruyu öğreten, bunu yaşayan ve yaşatan, öğrenen ve öğreten kişidir. Hepimizin hayatında bir öğretmenimizin önemli bir dokunuşu vardır. Onun için öğretmenlerimiz bizim kalbimizde en müstesna yerdedir. İnsanın en büyük şansı ve mutluluğu böyle güzel öğretmenlere denk gelebilmesidir. Onun için meslektaşlarımızın Öğretmenler Günü'nü kutlarım. Çalışkan ve başarılı öğrenciler yetiştirmemiz dileğiyle nice 24 kasımlar diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
