GAİB Koordinatör Başkanı'ndan Öğretmenler Günü Mesajı

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

TİM Başkan Vekili ve GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Kileci, öğretmenlerin toplumun temel yapı taşları olduğunu vurgulayarak, onlara olan minnettarlığını dile getirdi.

Kileci mesajında, "Öğretmenler, sadece bilgi aktaran kişiler değil, aynı zamanda geleceğimizi şekillendiren, genç zihinlere ilham veren kahramanlardır. Bugün, onların fedakarlıklarını ve özverilerini anlamlandırdığımız özel bir gündür. Öğretmenlerimize duyduğumuz minnettarlık, sadece bir günle sınırlı olmamalı, her an yaşanmalıdır" dedi.

Kileci mesajının devamında, "Başöğretmenimiz Atatürk 'Öğretmenler! Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.' sözüyle bizlere öğretmenlerin bir toplumun şekillenmesindeki öneminden bahsetmiştir. Başöğretmenimiz Atatürk'ün ışığında yürüttüğünüz bu kutsal görevde her zaman yanınızdayız. Sizin emeğinizle yetişen her birey, ülkemizin daha güzel yarınlara ulaşmasını sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kileci, eğitimin her bireyin hayatındaki önemine dikkat çekerken, öğretmenlerin her türlü zorluğa rağmen toplumun daha aydınlık bir geleceğe ulaşması için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti. Ahmet Fikret Kileci, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, sağlık, huzur ve başarı dileklerini iletti. - GAZİANTEP