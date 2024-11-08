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GAİB Koordinatör Başkanı Kileci'den 10 Kasım Mesajı

GAİB Koordinatör Başkanı Kileci'den 10 Kasım Mesajı
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GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda Atatürk'ün insanlık için önemine ve onun ideallerini yaşatmanın gerekliliğine vurgu yaptı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına duyduğu saygıyı dile getirdi.

Kileci, yayımladığı mesajda, "Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, sadece Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi değil, aynı zamanda insanlık adına evrensel değerlerin savunucusudur. 10 Kasım, yalnızca Atatürk'ü anmak için bir gün değil, onun ideallerini yaşatmak için bir fırsattır. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini silah arkadaşlarıyla birlikte atan Atatürk'ün bize bıraktığı çağdaş, demokratik ve laik devlet anlayışını daha da güçlendirmek için var gücümüzle çalışacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ata'mızın aziz hatırasına sahip çıkıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kileci, Atatürk'ün sadece Türk halkı için değil, tüm dünya için önemli bir lider olduğuna dikkat çekerek, "Atatürk, çağdaşlık, demokrasi ve özgürlük anlayışıyla sadece Türk milletine değil, tüm insanlık tarihine yön vermiş bir liderdir. Onun mirası, bugün de milletimizin güçlü bir şekilde ilerlemesini sağlamaktadır" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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