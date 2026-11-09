Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

GAGİAD Başkanı Kara, Atatürk’ün ölümünün 88. yıl dönümünde mesaj yayımladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
GAGİAD Başkanı Kara, Atatürk’ün ölümünün 88. yıl dönümünde mesaj yayımladı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kara, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kara, mesajında genç iş insanları olarak Cumhuriyet'in kazanımlarını koruyacaklarını ve Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kara, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kara mesajında şu ifadelere yer verdi:

"10 Kasım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anarken onun düşüncelerini, ilke ve devrimlerini daha iyi anlamak ve yaşatmak için sorumluluğumuzu yeniden hatırladığımız anlamlı bir gündür. Atatürk'ün akla ve bilime dayanan, çağdaş ve bağımsız bir ülke hedefi; bugün de yolumuzu aydınlatmayı sürdürüyor. Genç iş insanları olarak, Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumayı ve ülkemizin geleceğine katkı sunmayı temel sorumluluklarımız arasında görüyoruz. Üretim, yenilikçilik ve girişimcilik gücümüzle Türkiye'yi daha ileriye taşımak için çalışırken, Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 46 sitede yayınlandı.
Dubai'de sıcaklayınca peşindeki görevlileri vantilatörle gezdirdi! Bu futbolcuyu tanımayan yok

Dubai'de sıcaklayınca peşindeki görevlileri vantilatörle gezdirdi
Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye için Latince mesaj: Festina lente

Erdoğan bu mesajı ilk kez verdi: Festina lente
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir dönemin efsanesiydi! Şimdilerde TikTok'ta slime yapıp para kazanıyor16

Bir dönemin efsanesi TikTok'ta milletten para dileniyor

Çin'de yüksek katlı bina alevlere teslim oldu! 14 kişi hayatını kaybetti

Alevler binayı sardı, bilanço yürek dağladı
Kenan Yıldız büyük müjdeyi kendi ağzıyla duyurdu

Büyük müjdeyi kendi ağzıyla duyurdu
Emre Belözoğlu'ndan Lukaku'ya son şans! Ya oyna ya git

Emre Belözoğlu yıldız isme resti çekti! Ya oyna ya git
Başakşehir'de okul önünde kaskla kavga eden iki sürücüye 360 bin TL ceza! Ehliyetlerine de el konuldu

Okul önünde kaskı başına indirmişti! Faturası ağır oldu
Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Adana'da korkutan deprem! Çevre iller de sallandı
Adıyaman'da pompalı tüfekle kuyumcuya dalan maskeli şüpheli eli boş kaçtı

Pompalı tüfekle kuyumcuya daldı! İşler planladığı gibi gitmedi