Haberler

Japonya'daki Fuji Dağı semalarında gözlenen meteor gökyüzünü aydınlattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya'nın simgelerinden Fuji Dağı'nın semalarında alev topu şeklinde bir meteor görüldü. Meteorun atmosfere girdiği anlar izleyenlere görsel şölen yaşattı. Uzmanlar, görüntünün bir meteorun yanması sonucu oluştuğunu belirtti.

Japonya'nın simgelerinden olan Fuji Dağı'nın semalarında alev topu şeklinde meteor gözlendi. Meteorun yanarak atmosfere girdiği anlar izleyenlere görsel şölen yaşattı.

Japonya, izleyenlere görsel şölen yaşatan bir gökyüzü olayına sahne oldu. Gece saatlerinde ülkenin simgelerinden olan Fuji Dağı'nın semalarında parlak bir alev topu gözlendi. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, alev topunun hızla yeryüzüne düşerek gözden kaybolduğu görüldü. Uzmanlar görüntünün bir meteorun atmosferde yanması sonucu ortaya çıktığını belirtti. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! İBB İtfaiye Daire Başkanı dahil 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da ilçe belediyesine operasyon! Üst düzey isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

38 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul'un yanı başında kar başladı

Kar geliyor! İstanbul'un yanı başında yağış başladı
Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi

Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi
Amedspor maçına davet edilen Leyla Zana, teklifi geri çevirdi

Bursaspor maçında yaşananlardan sonra gelen teklifi reddetti
Bir zamanların en ünlü çocuk oyuncusuydu! Hayli değişmiş

Bir zamanların en ünlü çocuk oyuncusuydu! Hayli değişmiş
38 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul'un yanı başında kar başladı

Kar geliyor! İstanbul'un yanı başında yağış başladı
Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç Tekirdağ'a nakledildi

Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç hakkında yeni gelişme
Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak

Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak