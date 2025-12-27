Japonya'daki Fuji Dağı semalarında gözlenen meteor gökyüzünü aydınlattı

Japonya'nın simgelerinden olan Fuji Dağı'nın semalarında alev topu şeklinde meteor gözlendi. Meteorun yanarak atmosfere girdiği anlar izleyenlere görsel şölen yaşattı.

Japonya, izleyenlere görsel şölen yaşatan bir gökyüzü olayına sahne oldu. Gece saatlerinde ülkenin simgelerinden olan Fuji Dağı'nın semalarında parlak bir alev topu gözlendi. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, alev topunun hızla yeryüzüne düşerek gözden kaybolduğu görüldü. Uzmanlar görüntünün bir meteorun atmosferde yanması sonucu ortaya çıktığını belirtti. - TOKYO